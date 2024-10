Il ritorno del Pedibustis. Il cammino delle 9 chiesette di Busto Arsizio tra arte e musica

Dopo il successo delle edizioni precedenti, il progetto Pedibustis torna a Busto Arsizio con un evento imperdibile il 12 e 13 ottobre. Nato nell’anno scolastico 2020/21 grazie alla collaborazione tra l’Associazione Riabitare e il Liceo Candiani Bausch, Pedibustis è molto più di una semplice passeggiata: è un vero e proprio percorso storico-religioso che invita a riscoprire le chiese meno conosciute della città, sia nel centro che nei quartieri periferici. L’iniziativa, suddivisa in 9 tappe, ha lo scopo di valorizzare il patrimonio artistico-locale, offrendo l’opportunità di visitare monumenti e luoghi di culto che spesso sfuggono all’attenzione, pur rappresentando testimonianze preziose della storia e dell’arte del territorio.

Un cammino tra arte e fede: l’itinerario

Il percorso si estende per circa 20 km, suddiviso in nove tappe che toccano edifici religiosi di grande valore storico e artistico. Tra le chiese da visitare figurano: San Gregorio, Sant’Antonio, Santa Maria in Piazza e San Rocco nel centro di Busto Arsizio; Madonna in Prato nel quartiere San Michele; San Bernardino in via, nel quartiere Beata Giuliana; Madonna in Veroncora nel quartiere Redentore; Madonna in Campagna e la Chiesa SS. Pietro e Paolo, nel quartiere Sacconago. Ognuna di queste chiese racconta una parte della storia della città, e, sebbene spesso ritenute minori, rappresentano un tesoro culturale da preservare.

Due giorni di camminate e musica

Le camminate sono programmate su due giorni e prevedono turni sia al mattino che al pomeriggio: sabato 12 ottobre dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 (con la presenza dei ciceroni e dei musicisti), e domenica 13 ottobre con gli stessi orari (ma senza ciceroni e musicisti). Ognuno potrà partire dal proprio quartiere e iniziare a seguire il percorso. Durante la mattina, dalle 9:30, e nei turni pomeridiani, le chiese saranno animate non solo da guide specializzate – gli studenti del Liceo Candiani Bausch – ma anche da esibizioni musicali.

I giovani musicisti del Liceo Musicale offriranno momenti di intrattenimento con strumenti e voci, creando un’atmosfera suggestiva con piccoli ensemble di duetti, trii e quartetti. In altre chiese, invece, saranno presenti i volontari dell’Associazione Riabitare, pronti ad accogliere i visitatori e a guidarli alla scoperta delle meraviglie architettoniche e artistiche di ogni edificio. In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata a data da destinarsi.

Le credenziali del pellegrino

Seguendo l’esempio dei grandi cammini di pellegrinaggio, anche i partecipanti al Pedibustis riceveranno delle credenziali, che fungeranno da testimonianza del percorso compiuto. Presso i vari punti di distribuzione, tra cui la pasticceria Rebesco, la gelateria Busti, il vivaista Gi & Gi, la pasticceria Rivolta e la concessionaria And & Car, sarà possibile ritirare la Charta Peregrini, sulla quale verrà apposto un timbro ad ogni tappa del percorso. Alla fine del weekend, coloro che avranno visitato tutte le nove chiese potranno raccogliere tutti i timbri, come ricordo del cammino svolto.

Valorizzare il territorio attraverso la mobilità lenta

L’obiettivo principale del Pedibustis è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del patrimonio storico-artistico di Busto Arsizio, e in particolare degli edifici religiosi meno conosciuti. Questi monumenti, sebbene spesso ritenuti minori, rappresentano un’eredità culturale preziosa che merita di essere riscoperta e valorizzata. L’iniziativa punta inoltre a promuovere l’attività fisica e la mobilità leggera, offrendo un’alternativa al traffico cittadino e alla sedentarietà. I percorsi sono infatti pensati per essere percorsi sia a piedi che in bicicletta, rendendo l’esperienza accessibile a tutti, dai più sportivi agli amanti delle passeggiate rilassanti.

Un progetto sostenuto dal territorio

Fondamentale per la realizzazione dell’evento è il sostegno fornito da diversi esercenti locali. La pasticceria Rebesco, insieme alla pasticceria Rivolta di Beata Giuliana, la gelateria Busti, il vivaista Gi & Gi e la concessionaria And & Car, ha contribuito non solo a finanziare l’iniziativa, ma anche a promuoverla attraverso i propri spazi, diventando punti di riferimento per la distribuzione delle credenziali del pellegrino.

Il Pedibustis, inserito quest’anno nella Giornata Mondiale del Camminare, rappresenta un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti di Busto Arsizio, immergendosi nella sua storia e riscoprendo il piacere del cammino. Un invito rivolto non solo ai turisti, ma anche agli abitanti della città, che potranno vivere due giornate all’insegna della cultura, della spiritualità e della socialità, in un evento che unisce passato e presente, arte e natura, lentezza e scoperta.