La Daniele Tenca Band a Lonate Ceppino per “Autunno Visionario”

La rassegna “Autunno Visionario” procede a vele spiegate verso il terzo sold-out consecutivo. Sul palco del Black Inside di Lonate Ceppino, salirà la Daniele Tenca Band, uno dei gruppi più conosciuti dagli italici appassionati di blues-rock.

Il nucleo della band ruota attorno alle figure del leader e di Heggy Vezzano, chitarrista “deluxe”, presente nei dischi e nei tour di artisti del calibro di Nina Zilli, Francesco Renga, Emma Marrone e Giuliano Palma. Attorno a questo micidiale duo, si alterna una serie di eccellenti musicisti, in pianta stabile in altre band italiane. Al Black Inside sarà la volta di Joe Barreca (dai Mandolini Brothers) al basso, Alessio Raffaelli (da Miami & the Groovers) alle tastiere e Gianluca Tilesi alla batteria.

Daniele Tenca si reinventa bluesman nel 2010, dopo una vita artistica trascorsa tra rock “springsteeniano” ed un isolato episodio discografico di matrice cantautorale. Lo fa con un disco di qualità superiore che intitola “Blues for the Working Class”; una sorta di concept album sulle problematiche del lavoro, i cui testi, a 14 anni di distanza, rimangono un grido di denucia che non ha trovato ancora ascolto. Sulla scia del notevole riscontro del disco e del correlato tour, nel 2013 Tenca pubblica “Wake up Nation”, altra opera dalla forte connotazione “politica”, con liriche che riflettono i tempi cupi della società italiana. Disco meritoriamente considerato, da critica e pubblico, una delle migliori uscite discografiche dell’anno. Dopo “Love is the only law” del 2016, coprodotto con una “star” del Blues come Guy Davis e incentrato su tematiche più intimistiche e personali, devono passare sette anni prima della pubblicazione di un nuovo disco. Nel marzo del 2023 esce “Just a dream”, disco dalla forte impronta “sociale” che, partendo dal concetto di sogno, conficca una lama appuntita in problematiche quali discriminazione (di ogni tipo essa sia), razzismo, diseguaglianze sociali assortite. L’attenzione posta sulla salvaguardia dell’ambiente chiude il cerchio su quante storture siano ancora presenti nella nostra quotidianità.

Facile comprendere, quindi, perché Daniele Tenca goda di stima incondizionata da parte degli appassionati e di una miriade di musicisti, italiani ed internazionali, con cui ha condiviso palchi prestigiosi, anche al di là dell’Atlantico. Una voce che invita a riflettere mentre in platea si tiene il tempo ed il Blues scalda cuore e anima.

Daniele Tenca Band

Live per “Autunno Visionario”, sabato 26 ottobre

Black Inside Via 1 Maggio, 2 Lonate Ceppino (Va)

Ingresso 15 euro (comprensivi di tessera annuale CSEN, da sottoscrivere in cassa)

Apertura porte h.21

Orario indicativo inizio concerto h.21,30