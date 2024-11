A Germignaga la Pro Loco regala un Natale di luci e magia

Accensione delle luminarie sabato 30 novembre e tanti appuntamenti nel mese di dicembre per festeggiare Natale

La Pro Loco di Germignaga si è distinta nel 2024 per il grande impegno nell’organizzare eventi di successo che hanno attirato l’attenzione non solo a livello locale, ma anche regionale e internazionale. Tra le iniziative più apprezzate della scorsa estate ricordiamo le suggestive lanterne sul Fiume Tresa, la partecipatissima Sagra dell’Agone, il Ferragosto in Piazza e l’amatissima Stracamagnada.

Grazie al successo di questi eventi, l’Associazione è riuscita a generare introiti sufficienti per regalare al paese un dicembre memorabile, decorato con una straordinaria atmosfera natalizia. Con il sostegno dei commercianti locali, la collaborazione dell’amministrazione comunale e il fondamentale contributo economico della Pro Loco, Germignaga e la frazione Premaggi si preparano a trasformarsi in un autentico spettacolo di luci.

Più di 55 elementi decorativi illumineranno le principali vie del paese, a cui si aggiungeranno due suggestivi tetti di flange luminose che collegheranno piazza XX Settembre e via Cadorna. Quest’anno, le decorazioni si estenderanno anche lungo il torrente San Giovanni, con i ponti addobbati per l’occasione, e coinvolgeranno l’entrata del paese, con una particolare attenzione al ponte vecchio vicino all’ex setificio Stheli.

Un impegno, quello della Pro Loco, che conferma ancora una volta la sua capacità di unire comunità, tradizione e innovazione per valorizzare Germignaga e i suoi splendidi angoli, rendendo il paese un punto di riferimento durante le festività natalizie.

Sabato 30 novembre Accendiamo il Natale”

Dalla mattina i negozianti e la Pro Loco addobberanno le vetrine delle principali vie della cittadina.

Dalle ore 14.00 alle ore 22.00 avrà il via la festa con la chiusura delle strade di Via Cadorna (dall’incrocio di via San Carlo fino alla chiesa) e via Toti (da incrocio via VI Novembre)

Ore 14.00 Bancarella degli Hobbisti in via Toti

Ore 16.00 inizio spettacoli da via Cadorna a seguire musica anni ’80 e ’90 con DJ PROMO presso Minibar

Ore 16.00 spettacoli da strada via dei Mille a seguire musica con PIT NOIR (Dolce Vita + Life Drink&Sport) con panini alla salamella e cioccolata in piazza Partigiano (Pro Loco)

Ore 18, accensione delle luminarie

Eventi del mese di dicembre

1 dicembre Coro Gospel Greensleeves Gospel Choir al Cinema Italia

8 dicembre Tombolata alla Colonia (con cioccolata, panettone e spumante offerto dalla Pro Loco di Germignaga)

13 dicembre Concerto di Natale della banda cittadina

14 dicembre Natale dei Bambini nell’area di via Cadorna (con bancarella delle Associazioni, giro con il Pony, consegna delle lettere a Babbo Natale, spettacolo “Festa della neve con albero animato” e truccabimbi)

22 dicembre Coro Libere Voci in Chiesa Parrocchiale

31 dicembre Ultimo dell’anno con “I mastini della Torre” e “Se brûsa ûl vécc”!

(immagine generata con IA)