A Ghirla una domenica con i mercatini di Natale

Il comune di Valganna, con il patrocinio di Regione Lombardia e della Comunità Montana del Piambello e con la collaborazione della Pro Loco Valganna, del gruppo degli Alpini, della Associazione Amici di Boarezzo e della locale Compagnia teatrale “Scusate il disturbo”, ha organizzato a Ghirla per domenica 1 dicembre 2024, dalle ore 10 alle ore 18, i Mercatini di Natale 2024.

Rispetto alle edizioni passate, quest’anno la manifestazione ghirlese prevede un programma più ricco e variegato nel quale spicca la novità del trenino di Natale per le vie del paese.

Il centro dei mercatini sarà come sempre la piazza Perucchetti di Ghirla dove sarà possibile trovare gli stand delle Associazioni del territorio, fare una sosta gastronomica presso gli stand della Pro Loco, Alpini, Amici di Boarezzo e ai bar N.3 e Goglio. Sempre in piazza, dalle ore 14.30, è prevista l’esibizione del Mago Max per i bambini.

Presso le scuole storiche di Ghirla si troverà la casa di Babbo Natale che aspetterà, insieme ai suoi elfi, i bambini con le loro letterine natalizie. Anche qui è previsto un punto ristoro organizzato dalla Compagnia teatrale.

All’oratorio della Chiesa di San Cristoforo si terrà l’evento “Pitturiamo il presepio: insieme per il presepio della chiesa”.

Interessante e curata la parte riguardante la cultura e la storia locale. Al Maglio di Ghirla saranno possibili le visite libere all’officina unitamente alla mostra commemorativa del 25esimo anniversario del SOS Tre Valli.

Al vicino Molino Rigamonti saranno organizzate visite e tour guidati al mulino. Nel contempo si terrà il Concorso Christmas Look 2024 con premiazione alle 17.00.

Presso il Romitaggio Santa Maria Bambina si terrà una mostra per valorizzare una storica produzione artigianale ghirlese dal titolo: “Echi di bellezza, i colori della tradizione: esposizione di ceramiche di Ghirla”. Una buona occasione anche per conoscere questa piccola casa religiosa.

Infine, come accennato più sopra, durante la giornata sarà possibile girare in paese con il trenino “Valganna Express”, un viaggio nel cuore delle tradizioni e delle bellezze locali.