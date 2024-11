A Lavena Ponte Tresa il “Presepe in Paese”

Terza edizione per l’iniziativa nata da un’idea della Scuola dell’Infanzia di Lavena. Sabato 7 dicembre l’inaugurazione

Il progetto “Presepe in Paese” è giunto alla sua terza edizione. Nato da un’idea della Scuola dell’Infanzia di Lavena e organizzato e creato da un gruppo di genitori simpatizzanti, nonché ex genitori della Scuola stessa.

Il progetto è supportato, con contributo e patrocinio del comune di Lavena Ponte Tresa.

E’ composto da figure a grandezza d’uomo e allestimenti che rappresentano personaggi e mestieri di un tempo e si snocciola lungo le vie del centro storico di Lavena, dove ci sono spazi piccoli e molto caratteristici. Il percorso inizia sotto il campanile del paese e porta i visitatori fino alla capanna della Natività, costruita nel cuore del centro storico.

E’ un bel momento di aggregazione durante la messa in opera ed è un modo molto sentito di valorizzare il borgo.

L’inaugurazione sarà sabato 7 dicembre alle ore 17,30 e sarà seguita da un rinfresco. Un ulteriore appuntamento è fissato per sabato 21 dicembre quando, alle ore 11, ci sarà un aperitivo per per uno scambio di auguri.