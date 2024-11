Alla Liuc un evento contro la violenza sulle donne con il Prefetto di Varese

Il Comitato Pari Opportunità della LIUC organizza, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, l’evento “Voci contro il silenzio: numeri, storie e supporto contro la violenza di genere”.

Il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello porterà un contributo sulle dimensioni del fenomeno in provincia di Varese.

La violenza non è solo fisica, ma colpisce in profondità l’anima, lasciando cicatrici invisibili che devastano dall’interno. Questo evento vuole farci riflettere su quanto siamo consapevoli di queste ferite nascoste e spingerci a combattere ogni forma di violenza, anche quella che non si vede.

Attraverso dati statistici e testimonianze dirette, verrà offerto uno spazio di riflessione e confronto. Interverranno Salvatore Pasquariello, Prefetto di Varese, che presenterà dati sul fenomeno, e Ferruccia Spandri, autrice del libro “Il cuore non ha le rughe”, che condividerà la sua esperienza personale.

La violenza crea cicatrici in chi la fa e in chi la subisce.

