Allo Spazio Farioli la presentazione di un nuovo polo culturale dedicato alla fotografia

Sabato 7 dicembre 2024 alle ore 17.00, nella sede di Spazio Arte Carlo Farioli, si terrà la presentazione di Spazio Immagine, un’iniziativa promossa da AFI Archivio Fotografico Italiano e Spazio Arte Carlo Farioli, concepita per dare vita a un nuovo polo culturale dedicato alla fotografia.

Spazio Immagine si rivolge a un pubblico ampio e diversificato, dagli appassionati di fotografia e d’arte, ai professionisti, dai collezionisti a storici e studiosi agli studenti e ad un pubblico amante della cultura visiva.

L’obiettivo è quello di creare un ambiente stimolante e di confronto, dove la fotografia possa essere apprezzata ampiamente e in modo eterogeneo, organizzando esposizioni, la visione di portfolio, workshop specifici e corsi specialistici, stampa fine art.

Le mostre e le proposte che si susseguiranno abbracceranno una pluralità di approcci e stili, con la finalità di attestare il ruolo della fotografia nell’arte contemporanea. Una occasione per conoscere il lavoro degli autori invitati, comprendere il loro percorso espressivo, discutere di tecnica analogica e digitale, in un momento in cui si sviluppano nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.

Un calendario ricco di eventi per la Galleria in via Silvio Pellico 15: mostre fotografiche di autori emergenti ed affermati, presentazioni di libri firmati da autori di fama nazionale pronti ad offrire al pubblico l’opportunità di approfondire e conoscere da vicino il loro lavoro.

L’inaugurazione di sabato 7 dicembre, su prenotazione, segnerà l’inizio di questo progetto ambizioso, un invito a scoprire le storie raccontate attraverso le immagini, a confrontarsi con l’autorialità e ad apprezzare la forza comunicativa della fotografia.

Un’opportunità da non perdere per tutti coloro che vogliono vivere l’arte in modo diretto e coinvolgente.

SPAZIO IMMAGINE – via Silvio Pellico 15 – Busto Arsizio (VA)

Informazioni: afi.fotoarchivio@gmail.com / info@farioliarte.it / whatsApp 338 4957878