Arcisate si tinge di magia: torna il weekend di Natale con mercatini, spettacoli e l’arrivo di Babbo Natale

L’evento promette un ricco programma di intrattenimento per tutte le età: cori natalizi, esibizioni di gruppi musicali e delle bande locali, spettacoli di magia e giocoleria. I più piccoli potranno divertirsi con giochi e attrazioni, come il divertente “gioca con gli orsi” che riserva un premio finale a sorpresa.

Sabato 23 e domenica 24 novembre, Arcisate si prepara a celebrare la

Magia di Natale ad Arcisate

uno degli eventi più attesi dell’anno.

La manifestazione, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e le associazioni locali, trasformerà l’area feste della Lagozza in un luogo incantato dove grandi e piccoli potranno immergersi nell’atmosfera natalizia.

Per due giorni, la Lagozza ospiterà un lungo susseguirsi di bancarelle che offriranno oggettistica di ogni tipo, lavorazioni artigianali e prelibatezze gastronomiche, creando un’occasione perfetta per lo shopping natalizio. Gli stand gastronomici proporranno piatti tipici della tradizione locale, tra cui l’irrinunciabile “CIUMM”, insieme a bevande calde e profumate per scaldare le fredde giornate di novembre.

L’evento promette un ricco programma di intrattenimento per tutte le età: cori natalizi, esibizioni di gruppi musicali e delle bande locali, spettacoli di magia e giocoleria. I più piccoli potranno divertirsi con giochi e attrazioni, come il divertente “gioca con gli orsi” che riserva un premio finale a sorpresa.

In entrambe le giornate non mancherà la presenza dell’ospite più atteso, Babbo Natale, che sarà accompagnato da Mamma Natale, dagli elfi e persino da orsi bianchi, creando un’atmosfera fiabesca con trampolieri e personaggi incantati che faranno sognare i più piccoli. Domenica sarà inoltre possibile scattare una foto nella casetta di Babbo Natale e consegnargli le letterine, piene di desideri e sogni.

Il via con l’accensione dell’albero

La “Magia di Natale ad Arcisate” prenderà ufficialmente il via venerdì 22 novembre, con l’accensione del grande albero in Piazza De Gasperi e delle luminarie natalizie, seguita da un’esplosione di scintille e luci colorate. I bambini, con braccialetti luminosi al polso, daranno vita a uno spettacolo unico, illuminando la piazza e anticipando l’atmosfera magica del fine settimana.

Un’occasione perfetta per vivere la magia del Natale in anticipo, tra mercatini, tradizioni e momenti di pura gioia per tutta la famiglia!