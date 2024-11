Carlotta Vagnoli alla Elmec di Brunello per riconoscere e rifiutare la violenza di genere

Il 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, torna “Passion Time”, il format di Elmec dedicato alla divulgazione e all’impegno sociale. Ospite della serata sarà la scrittrice, speaker radiofonica e divulgatrice

Il 25 novembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, torna “Passion Time”, il format di Elmec dedicato alla divulgazione e all’impegno sociale.

L’evento, dal titolo “Ma che colpa abbiamo noi?”, punta a sensibilizzare adolescenti e adulti, sul tema della violenza di genere, offrendo spunti per riconoscerla e contrastarla.

Ospite principale della serata sarà Carlotta Vagnoli, scrittrice, speaker radiofonica e divulgatrice, da anni impegnata a smantellare gli stereotipi che alimentano la violenza.

Nel suo intervento racconterà le tematiche del libro “Maledetta sfortuna. Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere”, un’opera che ha contribuito a trasformare il linguaggio con cui si narrano femminicidio e abusi.

La serata vedrà, inoltre, il confronto tra Giovanna Scienza, Presidente della Fondazione Felicita Morandi, e Roberta Bettoni, progettista della Cooperativa per la lotta contro l’emarginazione. La discussione, moderata dalla giornalista Stefania Radman di Varese News, si concluderà con un momento di confronto con il pubblico, seguito da un aperitivo e una firma-copie a cura di Carlotta Vagnoli.

Questo evento vuole offrire a figli e genitori, strumenti utili per comprendere e affrontare il fenomeno della violenza di genere, che non si limita agli atti fisici, ma include atteggiamenti e stereotipi. La violenza nasce spesso dalle piccole cose o dalle parole a cui non facciamo caso ed è giusto che i più giovani, ma anche gli adulti, imparino a riconoscere e riconoscersi, a confrontarsi e a dialogare con il genere opposto.

L’evento è gratuito ed è aperto a tutti fino esaurimento posti. Per i minorenni è richiesta la presenza di un genitore, perché il cambiamento nasce dalla consapevolezza e dall’educazione ed è tutto più semplice, se lo si fa insieme.

Per iscriversi all’evento, visitare la pagina PASSION TIME