Concerto di Natale a Vedano Olona con il Trio Rose di Maggio

L’Associazione Fiera di San Pancrazio invita tutti gli amanti della musica al Concerto di Natale, in programma il 1° dicembre 2024 alle ore 21.00 presso la suggestiva Chiesa di San Pancrazio a Vedano Olona (VA).

Protagonista della serata sarà il Trio Rose di Maggio, un ensemble femminile composto da Chiara Bottelli (violino), Caterina Cantoni (violoncello) e Mariachiara Cavinato (viola e voce). Le tre musiciste, legate da una lunga amicizia nata attraverso esperienze orchestrali comuni, uniscono talento, eleganza e versatilità in un repertorio che spazia dai grandi classici, come Mozart e Schubert, fino a generi moderni, come colonne sonore e melodie pop.

Dal 2018, il Trio Rose di Maggio si esibisce in alcuni dei più prestigiosi festival e teatri italiani, come il festival “Immortali” presso il Teatro Storico di Fiorenzuola e la rassegna “Le voci degli Amori” al Museo Bagatti Valsecchi di Milano. Hanno partecipato a eventi benefici di rilievo internazionale e collaborato con importanti clienti, tra cui Campari, St. Regis Venice e Aci Milano.

Più recentemente, a settembre 2024, il trio ha suonato accanto al noto cantante Achille Lauro durante il Suzuki Music Party, trasmesso sul canale 9 e condotto da Amadeus. Inoltre, la violinista Chiara Bottelli è attualmente in tour con Irama, dimostrando ancora una volta la capacità del trio di coniugare tradizione e modernità.

Il Concerto di Natale sarà l’occasione per vivere un momento di magica atmosfera natalizia, arricchito dal suono avvolgente e dalle emozioni che solo la musica del Trio Rose di Maggio può regalare. Non perdete questo evento speciale che darà il via alle festività natalizie con stile e armonia.

Ingresso libero.