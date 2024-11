Fiammetta Borsellino a Gavirate

Fiammetta Borsellino incontra i ragazzi e gli adulti presso l’auditorium di Gavirate martedì 10 dicembre alle ore 20:30 grazie all’evento promosso dalla Città di Gavirate e dalla Comunità Pastorale SS Trinità in Gavirate. L’incontro dal titolo “Paolo Borsellino, giudice e padre” sarà una bella occasione per riflettere e confrontarsi sulla tragedia di via D’Amelio ancora attuale.