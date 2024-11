Galliate Lombardo si prepara al Natale, il mercatino torna il 24 novembre

Domenica 24 novembre, dalle 9.30 alle 18.00, Galliate Lombardo accoglierà i visitatori per la 20esima edizione del Mercatino Natalizio, un evento ormai tradizionale organizzato dalla Pro Loco di Galliate Lombardo, che riempie le vie e i cortili del borgo con il fascino e la magia del Natale.

Più di cento artigiani esporranno le loro creazioni, dai regali artigianali ai decori natalizi, dando vita a un percorso tra le atmosfere fiabesche del borgo. Ad arricchire l’evento, una slitta trainata da renne, la casetta per le letterine dei bambini, trampolieri, pupazzi di neve e l’attesissimo arrivo di Babbo Natale.

Il programma degli eventi promette divertimento per tutte le età: si parte alle 11.00 con le note del Borgo Musicale, seguite alle 13.30 dai canti de I Piccoli Cori della Valcuvia. Alle 14.30 Betty Colombo animerà i cortili con le sue storie, mentre alle 15.30 il mago Andrea incanterà grandi e piccini con le magie natalizie. Il culmine sarà alle 16.00, con l’arrivo di Babbo Natale, pronto a portare gioia e sorrisi.

Non mancheranno le delizie culinarie: pranzo servito all’oratorio e, per tutta la giornata, caldarroste e vin brûlé per scaldare l’atmosfera.

Qui il link per scaricare gli acquarelli di Natale con i panorami di Galliate Lombardo