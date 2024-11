Mercatini di Natale all’Hotel DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona

Tante le idee regalo per te o per le persone più care a cui vuoi fare un regalo “pensato” e magari anche personalizzato

Domenica 24 novembre nelle calde e accoglienti sale dell’Hotel DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona è in programma la seconda edizione della

FIERA ARTIGIANI CHRISTMAS MARKET

un evento che racchiude alcune decine di selezionati espositori artigiani, piccolo angolo del gusto e truccabimbi.

L’ingresso è GRATUITO per tutto il giorno, dalle 10.30 alle 18.30

Cosa troverai per i tuoi regali di Natale?

Tante le idee regalo per te o per le persone più care a cui vuoi fare un regalo “pensato” e magari anche personalizzato.

Diciamo basta ai regali senza anima e cuore, comprati di fretta in un centro commerciale all’ ultimo minuto e almeno a Natale diamo un reale valore a ciò che scegliamo di regalare.

Acquistare al mercatino significa anche investire nelle piccole realtà artigianali che nella creazione delle loro proposte, prestano reale attenzione alla qualità dei materiali utilizzati e utilizzano tecniche manuali dal fascino antico ma con un design moderno, con la possibilità di personalizzare ciascuna scelta.

Pezzi unici di cucito creativo, cuscineria ricamata a mano, oggettistica in stoffa e a punto croce, creazioni in pizzo e all’uncinetto, abbigliamento in maglia, oggettistica in legno e ceramica, decorazioni natalizie, ghirlande, biglietti di auguri e album, gioielli e bijoux davvero particolari e di eccellenza, pietre naturali, abbigliamento e accessori bambini e libri a loro dedicati, accessori donna, cosmetici a base di rosa damascena… e poi piccole specialità alimentari a km 0, miele e le proposte di caffè Lavazza, e dello sponsor Blu Rigenera, specializzato nella depurazione dell’acqua.

Truccabimbi per i più piccoli

Un corner sarà dedicato all’intrattenimento dei più piccoli.. mentre la mamma visita gli stand, i più piccoli potranno divertirsi con Anna, facendosi truccare a tema.

Degustazione e piccola merenda

Grazie alla collaborazione con un’azienda agricola di eccellenza del varesotto potrai scoprire tanti golosi prodotti di alta qualità, genuini e a Km 0 , e tante favolose idee regalo per i tuoi cesti natalizi. Inoltre potrai degustare una piccola merenda con biscotti e cioccolata per rendere ancora più dolce la tua esperienza di visita.

Domenica 24 novembre

Sale Londra – Svizzera – Parigi

Hotel DoubleTree by Hilton

via per Busto Arsizio 9, Solbiate Olona

Perfetto punto di incontro tre le principali città del varesotto e del milanese, a soli due minuti dall’ingressso dell’autostrada A8 dei laghi.

Segna la data sul calendario e #passaparola

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a fiera.artigiani@gmail.com e seguire l’evento sulla pagina Facebook per restare sempre aggiornati.

Sito | Facebook | Instagram