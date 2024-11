“Tè di Natale” a Tradate, per scoprire Balocchi, Bon Bon e Bijoux

Sabato 30 Novembre alla Gelateria Pessina per scoprire diverse idee regalo; oltre alle golosità, anche suggerimenti dal negozio di prodotti artigianali “La volpe innamorata” e da “Vivere Giocando”

“Tè di Natale – Balocchi, Bon Bon e Bijoux” si intitola la ‘gustosa’ presentazione organizzata da tre commercianti di Tradate per farvi scoprire, sorseggiando un tè, tante idee regalo di nicchia per rendere ancor più speciale questo Natale!

E’ ufficiale: la ‘quinta stagione’, quella del NATALE, sta per iniziare! Quale modo migliore per inaugurare questo magico periodo del condividere, in tutta tranquillità, un delizioso tè con biscotti artigianali ammirando… tante cose belle con persone amiche? Le prime giornate fredde, le avvisaglie di neve, il tepore di una tazza tra le mani che arriva a riscaldare direttamente il cuore: il tutto, prima della frenesia degli acquisti, prima della ‘corsa al regalo’ che, purtroppo, da tempo contraddistingue le prime settimane di dicembre.

Con questa visione tre commercianti di Tradate particolarmente ‘innamorati’ del Natale tradizionale, quello ‘genuino’ che sa ancora regalare emozioni autentiche, Andreina del negozio di artigianato e design “La Volpe Innamorata”, Lorenzo della “Gelateria – cioccolateria Lorenzo Pessina” e Luca del negozio di giocattoli “Vivere Giocando”, tra una chiacchiera ed una cioccolata, hanno organizzato una presentazione delle loro migliori proposte per il Natale 2024 in un’atmosfera rilassata e conviviale.

Sabato 30 Novembre, dalle 15.00 alle 19.00 Vi aspetteranno quindi con gioia presso il dehor della Gelateria-Cioccolateria “Lorenzo Pessina”, in via Santo Stefano 4 a Tradate, per offrire a tutti coloro che condividono lo stesso spirito natalizio, uno speciale “Tè di Natale” (fino ad esaurimento scorte e… tempo atmosferico permettendo!). Tanti… Balocchi, Bon Bon e Bijoux vi aspettano!

Durante il pomeriggio potrete così scoprire numerose idee regalo di altissima qualità, spesso ‘di nicchia’, accuratamente selezionate in Italia e nel mondo per originalità e creatività in compagnia di Luca, Lorenzo e Andreina che vi illustreranno le caratteristiche di ciascuna.

Ecco il PROGRAMMA:

15.00 | 16.00 – Scopri il Natale dei più piccoli con Luca di Vivere Giocando!

Esplora le nuove proposte per grandi e piccini di marchi d’alto profilo quali: Djeco, Moulin Roty, Maileg, Asmodee, Nines D’onil, Egemont, Scoot and ride…

16:00 | 17:00 – Scopri il Natale ‘scintillante’ dei nuovi bijoux e delle proposte di home decor con Andreina de La Volpe Innamorata!

Incontra le magnifiche creazioni realizzate interamente da piccoli artigiani e designer: oggetti di home decor e monili spesso unici e poetici, capaci di emozionare e stupire ogni volta!

17:00 | 18:00 – Scopri il dolce Natale al profumo di biscotti, cioccolato e… con Lorenzo di Gelateria Cioccolateria Lorenzo Pessina!

Lasciati tentare dalle dolci proposte che Lorenzo ha realizzato per questo Natale: centri tavola di cioccolato, praline, biscotti, panettoni tradizionali e farciti, spalmabili dai gusti sorprendenti e… molte altre specialità realizzate artigianalmente!

Un regalo che nasce dal cuore è destinato al cuore… questa è la filosofia, condivisa da sempre dai tre organizzatori nella vita come nel lavoro, che li ha portati a voler donare a tutti coloro che lo vorranno un momento di incontro, scoperta e… dolcezza.

Lorenzo, Luca e Andreina vi aspettano!

Per informazioni:

Gelateria Cioccolateria Lorenzo Pessina, via Santo Stefano 4, Tradate (Va) | Facebook: Lorenzo Pessina / Gelato – Cioccolato – Caffè | Instagram: lorenzopessinagelato

Vivere Giocando, via Santo Stefano 9, Tradate (Va) | Facebook: Vivere Giocando | Instagram: viveregiocando

La Volpe Innamorata, via Crocifisso 8, Tradate (Va) | Facebook: La Volpe Innamorata | Instagramm: lavolpeinnamorata.it