A Brebbia una domenica tutta dedicata al Natale

Babbi Natale di corsa (ore 10), mercatini per tutti i gusti e laboratori per bambini. Appuntamento domenica 15, il ricavato a “Fuck the Cancer” e “Le Farfalle Lilla”

Domenica 15 dicembre sarà interamente dedicata al Natale in quel di Brebbia, dove è stata organizzata una giornata ricca di eventi, giochi, laboratori e mercatini con un fine nobile. Utilizzare cioè il ricavato per sostenere due associazioni come “Fuck the Cancer” e “Le Farfalle Lilla“, entrambe impegnate per finalità benefiche e dedicate a ragazze che ci hanno lasciato troppo presto.

Il momento più curioso è quello della Corsa dei Babbi Natale: un evento gioioso con inizio alle 10 del mattino in cui tutti i partecipanti riceveranno il tradizionale copricapo rosso e bianco (fino a esaurimento scorte) per correre – o camminare – in compagnia. Alla stessa ora, e fino alle 17, spazio ai tradizionali mercatini natalizi con la vendita di prodotti artigianali e la degustazione di numerose prelibatezze negli stand gastronomici.

Al pomeriggio, dalle 14 in avanti, sono previsti i laboratori per gli Elfi di Babbo Natale, dedicati ai bambini dai 5 ai 12 anni. I partecipanti saranno divisi in due gruppi in base all’età: dalle 14.30 alle 15.30 il Gruppo Grandi (9-12 anni) sarà impegnato nelle attività creative con Luana mentre il Gruppo Piccoli (5-8 anni) si dedicherà a laboratori ludico-motori e sensoriali con Greta. Dalle 15.30 alle 16.30 i due gruppi si cambieranno attività e istruttrici.

Infine per chi desidera inviare la propria letterina a Babbo Natale, ci sarà una speciale “Porta Lettere” a disposizione dei più piccoli. La giornata è organizzata dalla Fondazione Terzoli con il patrocinio del Comune di Brebbia.