A Caldana Viarmonica e la rassegna “Viaggi Armonici”

Il concerto fa parte della rassegna organizzata dall’ Associazione Classica On Line in collaborazione con Sonitus Edizioni, con il Patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago e del Comune di Caravate

Venerdì 20 novembre ci sarà il concerto del duo Viarmonica composto da Gabriele Zolli al violino e Alessandro Grosso alla fisarmonica.

Il duo proporrà un repertorio che spazierà dalla musica gipsy, al tango, ai ritmi balcanici facendoci fare un viaggio in terre lontane.

Il concerto fa parte della rassegna Viaggi Armonici, organizzata dall’ Associazione Classica On Line in collaborazione con Sonitus Edizioni, con il Patrocinio del Comune di Cocquio Trevisago e del Comune di Caravate.

Quando: Venerdì 20 dicembre suoneremo al Salone Teatro Soms di Caldana (Va) in via Malgarini 3 alle ore 21:00

Ingresso gratuito.