A Cocquio Trevisago coi bimbi per “leggere il Natale“

L’incontro si intitola “Leggiamo in Natale” ed è prevista la lettura di tante storie illustrate e… dal lontano Giappone è in arrivo il Kamishibai, ossia un teatro di carta

Sabato 14 dicembre alle ore 15.30 presso la biblioteca di Cocquio Trevisago in via Motto dei Grilli appuntamento d lettura dedicato ai più piccoli.

