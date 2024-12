Alla Biblioteca di Lonate Ceppino una giornata in fumetteria

L’incontro, in programma lunedì 23 dicembre, si svolgerà se sarà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi entro il 17 dicembre

la Biblioteca comunale di Lonate Ceppino organizza per lunedì 23 dicembre l’iniziativa “Una giornata da fumetteria in Biblioteca”.

L’evento, promosso in collaborazione con la Fumetteria Mana Nero di Tradate, si svolgerà dalle 15 alle 18 e sarà un pomeriggio di addestramento con le carte Pokemon, Magic e One Piece dedicato in particolare ai ragazzi a partire dagli 11 anni.

L’incontro si svolgerà se sarà raggiunto il numero minimo di 10 partecipanti. La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi entro il 17 dicembre presentandosi direttamente in Biblioteca negli orari di apertura.