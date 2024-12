Alla Galleria Boragno il “Christmas Afternoon Tea”

Domenica 15 dicembre dalle 16 alle 19 è in programma un classico evento in cui scambiarsi gli auguri di buon Natale

Appuntamento con la scuola di lingue BA Language Link: domenica 15 dicembre dalle 16 alle 19 è in programma un classico “Christmas Afternoon tea” in cui scambiarsi gli auguri di buon Natale, con una merenda a tema natalizio accompagnata da musica, racconti a tema e da un bicchiere di bollicine per brindare alle feste in arrivo.

Prenotazione obbligatoria, via mail all’indirizzo segreteria@balanguagelink.it o tramite Whatsapp ai numeri 375-5422645 o 375-5723250.