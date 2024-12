Atmosfere natalizie dall’8 dicembre in centro a Gallarate

L’8 dicembre, la città di Gallarate si animerà con “Atmosfere Natalizie”, un evento che unisce solidarietà, divertimento e spirito natalizio. La giornata sarà ricca di attività per tutta la famiglia, tra cui un mercatino solidale, spettacoli, musica dal vivo e laboratori creativi.

Il mercatino solidale, che si terrà in Piazza Libertà, sarà l’occasione per scoprire e acquistare prodotti artigianali e sostenibili realizzati da associazioni no profit. Dalle 15:00 alle 18:30, i bambini potranno divertirsi con truccabimbi e laboratori creativi in Via Novara.

Per il pomeriggio, sono previsti spettacoli e musica dal vivo in Piazza Libertà. Alle 15:00, si terrà una lettura natalizia a cura di Biblos, mentre alle 16:00 sarà il turno dello spettacolo di magia con il mago Geko. A chiudere la giornata, alle 17:00, le Young Voices di Concertare allieteranno il pubblico con la loro musica.

“Atmosfere Natalizie” è un’iniziativa promossa dal Comune di Gallarate in collaborazione con l’organizzazione di Naga e Ascom. L’evento si inserisce nel programma delle festività natalizie della città e si prefigge di creare un’atmosfera di festa e condivisione.

«Vi aspettiamo numerosi l’8 dicembre a Gallarate per “Atmosfere Natalizie”!», spiega Luca Cucchiara-Presidente Naga Gallarate. (nella foto, Natale 2023)