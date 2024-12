Babbo Natale atteso a Gorla Maggiore il pomeriggio del 24 dicembre

Una vigilia di festa in Piazza martiri della Libertà in versione natalizia. Ci saranno laboratori per i più piccoli, cioccolata e panettone. Per i più grandi il Vin Brulé. Babbo Natale arriverà in slitta per salutare i bambini

Il prossimo 24 dicembre, Piazza Martiri della Libertà a Gorla Maggiore si trasformerà in un luogo magico, pronto ad accogliere grandi e piccini per celebrare insieme la festa più calorosa dell’anno. La piazza sarà decorata a festa, con luci scintillanti, alberi addobbati e un’atmosfera che promette di incantare tutti i partecipanti.

A partire dal pomeriggio, verso le ore 14.30, i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi per realizzare decorazioni natalizie. Babbo Natale giungerà in slitta per salutare i bambini presenti e scambiare loro doni e letterine.

Babbo Natale come ben sappiamo è sempre affamato di dolcetti, infatti ci saranno i suoi giovani aiutanti che offriranno della buona cioccolata calda e panettone. Per i più grandi invece ad attenderli ci sarà il caldo e profumato Vin Brulè.

Ma non finisce qui: i ragazzi di Spazio Zero lo accompagneranno nelle consegne in paese, portando un tocco di magia natalizia direttamente nelle case per tutta la sera.