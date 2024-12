Bengio Scarpe celebra la femminilità con un flash mob speciale per il Natale

Non perdetevi “l’evento più rosa dell’anno”, un’occasione per celebrare la femminilità e scoprire idee regalo originali, immersi in un’atmosfera di festa

Domenica 22 dicembre, dalle 15.30 alle 16.30, Bengio Scarpe, storico negozio a conduzione familiare di Busto Arsizio, accoglierà le donne con un evento unico: un flash mob tutto al femminile. Situato in Piazza Santa Maria, angolo via Bramante 1, il negozio, attivo dal 1979, non è solo negozio di calzature artigianali e autentiche ma un vero e proprio luogo di incontro: un negozio per le donne.

L’iniziativa, nata per valorizzare temi come rispetto, femminilità e l’essere donna, è pensata come un momento di aggregazione e condivisione. L’evento sarà un’occasione per augurarsi buone feste in un’atmosfera accogliente e speciale.

Durante la giornata, il negozio sarà aperto in via straordinaria e offrirà promozioni dedicate non solo a tutte le donne ma anche agli uomini che amano le donne e che vogliono omaggiarle con un regalo perfetto (calzature artigianali o buoni regalo).

“Non solo un negozio, ma un luogo di incontro” è il messaggio che Bengio Scarpe vuole lanciare con questo evento, che rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, pensato per rendere il negozio un punto di riferimento per tutte le donne, per il dialogo e la condivisione.

Non perdetevi “l’evento più rosa dell’anno”, un’occasione per celebrare la femminilità e scoprire idee regalo originali, immersi in un’atmosfera di festa. Sarà il primo di una serie di eventi in questo negozio per le donne, in programma nel 2025.