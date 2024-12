Brinda al nuovo anno con eleganza: scopri il menu di Capodanno del Ristorante Bel Sit di Comerio

Il Ristorante Bel Sit di Comerio, in via Guido Borghi 28, ti invita a concludere l’anno con una serata esclusiva: cenone elegante, musica dal vivo e festa danzante

Se desiderate accogliere il 2025 in grande stile, il Ristorante Bel Sit di Comerio (via Guido Borghi n.28) ha preparato per voi un Capodanno da sogno. Una festa danzante con musica dal vivo vi accompagnerà in una serata ricca di emozioni, all’insegna della buona cucina e del divertimento.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0332 744160 o scrivere a info@hotelbelsit.it.

CONTATTI

Ristorante Bel Sit

Via Guido Borghi, 28 – 21025 Comerio (VA)

T: 0332 744160

@: info@hotelbelsit.it

Sito | Facebook | Instagram