Castellanza celebra il Natale con tradizione e cultura: dal Musical Il dono di Gea all’albero comunitario

Un cartellone di eventi per “Accendi il Natale” tra spettacoli emozionanti, iniziative condivise e un abete decorato dai cittadini per celebrare i 50 anni di Castellanza come Città

Il Natale illumina Castellanza con il ricco programma di eventi “Accendi il Natale”, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con operatori del settore e associazioni locali. Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 14 dicembre alle ore 21:00, il Teatro di via Dante ospiterà la prima del musical Il dono di Gea, un progetto culturale che unisce arte e sensibilizzazione, invitando il pubblico a riflettere sulla bellezza della Terra e sull’importanza di proteggerla.

Frutto della creatività del maestro Alessandro Grosso e diretto da Vincenzo Rasulo, lo spettacolo intreccia recitazione, musica e danza per raccontare un viaggio alla scoperta delle meraviglie della natura attraverso gli occhi di un folletto, interpretato da Stefania Pravato. Con scenografie visionarie curate da Ambrapoint, musiche di Susanna Zucchelli e coreografie a cura della scuola A Tutta Danza, lo spettacolo promette di emozionare spettatori di tutte le età. Il tema centrale, il rispetto per l’ambiente, prende vita nel confronto tra la Fata Buona Coscienza, simbolo di speranza e consapevolezza, e l’antagonista MagoMagoso, incarnazione dell’egoismo umano.

Il musical è un esempio di come l’arte possa essere un potente strumento per promuovere la riflessione e il cambiamento. “Siamo orgogliosi di sostenere Il dono di Gea – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Davide Tarlazzi – perché rappresenta una rara fusione tra intrattenimento e messaggio educativo, perfettamente in linea con lo spirito delle festività natalizie”.

Ma Accendi il Natale non si ferma qui. Già il 1° dicembre, il cortile del palazzo comunale si è riempito di allegria con l’accensione dell’albero decorato dai bambini delle scuole, una tradizione ormai irrinunciabile per le famiglie. Quest’anno, per celebrare i 50 anni di Castellanza come Città, è stato posizionato presso l’ingresso della Biblioteca Civica un abete di circa 2,5 metri, pronto a trasformarsi in un simbolo di comunità.

Dal 7 dicembre, tutti i cittadini sono invitati a ritirare un kit gratuito presso la biblioteca o l’URP per scrivere il proprio augurio natalizio. Il biglietto, custodito in una bustina e decorato con un nastrino, potrà essere appeso ai rami dell’albero, contribuendo a creare una decorazione unica e significativa.

“Iniziative come questa – ha concluso Tarlazzi – ricordano quanto sia importante il contributo di ognuno di noi per costruire una comunità accogliente e solidale. Attraverso piccoli gesti, possiamo creare un Natale che sia davvero di tutti e per tutti”.

L’ingresso al musical Il dono di Gea è di 5 euro, con prevendita disponibile presso 14 Art Gallery Cafe. Non mancate a questa serata speciale che unisce magia, arte e riflessione per celebrare il Natale a Castellanza.