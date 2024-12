Castiglione Olona si prepara al grande Mercatino di Natale

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle festività lo splendido borgo quattrocentesco di(VA) si prepara ad ospitare il suo “che, per il quarto anno consecutivo, si trasformerà in undella storica “”, avvolto però per l’occasione dalla magia e dallo spirito natalizio.

Domenica 15 dicembre 2024 dalle ore 9.00 fino alle ore 17.00 il centro storico, con la sua caratteristica piazza, le corti medievali e le sue vie suggestive accoglieranno un centinaio di bancarelle dove poter trovare lavorazioni in legno, vetro e ceramica, simpatici articoli natalizi per decorare la casa, accessori realizzati a mano, presepi artigianali o allegri gnomi in stoffa, offrendo così ai visitatori un’occasione unica per andare alla ricerca di un pensiero originale da regalare in questo periodo di feste.