“Christum Mundo Nuntiate”: a Mornago in arrivo il concerto natalizio

A solo una settimana dai mercatini che hanno decorato tutto il centro con bancarelle ricche di prodotti vari, a Mornago è in programma un concerto natalizio che celebra l’arrivo delle festività.

La scorsa domenica infatti come da tradizione, le vie principali del piccolo paese hanno ospitato i mercatini di Natale. Sulle bancarelle non sono mancati i tipici prodotti realizzati da artigiani e anche sfiziosi dolcetti: tra questi il famoso “montonatino”, diventato da qualche anno il biscotto simbolo di Montonate (frazione di Mornago).

Ma gli eventi natalizi non finiscono qui. Infatti, per sabato 14 dicembre è in programma alla chiesa di San Michele Arcangelo un concerto natalizio che celebra l’arrivo del Natale e delle festività.

A partire dalle 20:30 si potranno ascoltare alcune delle più celebri composizioni musicali di tre grandi compositori di fine Settecento e inizio Ottocento, a cura del coro Forum Novum Ensemble. A dirigere sarà il Direttore Giacomo Biagi. Da Bach, Brahms e Scarlatti, verranno poi suonate e cantate anche le più tradizionali musiche natalizie.

Al termine, la Protezione Civile e il Gruppo Alpini di Mornago offriranno un caldo rinfresco a base di panettone e vin brulè.