Concerto di Gala 2024: la magia della musica con il Corpo Musicale di Cugliate

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e delle emozioni: il Concerto di Gala 2024 del Corpo Musicale di Cugliate – APS, diretto dal Maestro Daniele Canuto, si terrà domenica 15 dicembre, alle ore 16:30, presso la palestra delle Scuole elementari di Cugliate Fabiasco (VA).

Il programma della serata promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale unico, spaziando tra epiche colonne sonore e celebri composizioni come la “Second Suite in F for Military Band” di Gustav Holst, che incanterà gli spettatori con la sua solennità e ricchezza melodica.

Tra le ispirazioni principali del concerto, spicca il tema di Ivanhoe, simbolo di coraggio e avventura, che accompagnerà il pubblico in un’atmosfera cavalleresca e suggestiva. La locandina dell’evento, ricca di dettagli evocativi, anticipa l’energia e la passione che il Corpo Musicale metterà in scena.

Ingresso libero per tutti, con la possibilità di partecipare alla sottoscrizione a premi, il cui ricavato andrà a sostenere il tesseramento sociale e le attività future dell’associazione.

Un’occasione per celebrare la cultura musicale del nostro territorio e trascorrere un pomeriggio speciale all’insegna della musica dal vivo. Non mancate!