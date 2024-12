Concerto di Natale a Oggiona con Santo Stefano: un viaggio musicale con l’Ensemble Vocale Euphoné

Sabato 14 dicembre 2024, alle ore 20:30, la splendida chiesa di Santa Maria Annunciata al Castello ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, organizzato dall’amministrazione comunale di Oggiona con Santo Stefano. Un evento da non perdere, che promette di incantare il pubblico con un programma musicale variegato e coinvolgente.

L’Ensemble Vocale Euphoné, diretto dalla Maestra Monica Balabio, proporrà un programma che spazierà attraverso diverse epoche musicali, regalando un vero e proprio viaggio nel tempo. Il concerto, infatti, si articolerà in tre sezioni, ciascuna dedicata a un periodo diverso della storia della musica.

La prima parte ci riporterà agli anni ’40 e ’50, con l’inconfondibile stile dello Swing che ha caratterizzato quelle decadi. La seconda parte, invece, ci farà rivivere l’energia e l’innovazione degli anni ’60 e ’70, proponendo brani che hanno segnato un’epoca. Infine, la terza parte del concerto ci regalerà le sonorità fresche e coinvolgenti degli anni 2000, portando una ventata di modernità e ritmo.

L’Ensemble Vocale Euphoné, composto da cinque giovani ragazze di età compresa tra i 23 e i 26 anni, si distingue per una vocalità pop-jazz che mescola talento e passione. Il gruppo fa parte dell’Associazione Culturale Corale Arnatese APS, fondata nel 1928 a Gallarate, e si caratterizza per la sua capacità di interpretare con autenticità e freschezza una vasta gamma di stili musicali, sempre con un’energia coinvolgente.

Al termine del concerto, il Gruppo Alpini di Oggiona con Santo Stefano accoglierà tutti i presenti presso l’Oratorio di Oggiona per un brindisi di auguri, un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale in un’atmosfera di festa e convivialità.

L’ingresso al concerto è libero, e l’evento rappresenta un’opportunità unica per trascorrere una serata speciale, all’insegna della buona musica e della tradizione natalizia. Non mancate!