Concerto in onore di Sant’Ambrogio: un appuntamento musicale a Morosolo

Venerdì 6 dicembre 2024, la comunità di Morosolo-Casciago avrà l’occasione di celebrare il proprio patrono, Sant’Ambrogio, con un evento musicale imperdibile. Alle ore 21:00, nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Ambrogio, si terrà un concerto gratuito, offerto dall’Accademia di Musica e Teatro e dalla Compagnia Armonica di Morosolo-Casciago.

Il programma della serata prevede l’esibizione di Francesco Postorivo al violino e Fabio Sioli all’organo, con un repertorio che spazia dai grandi classici della musica di Bach, Vivaldi, Saint-Saëns e Massenet, fino a un emozionante medley natalizio. Un’occasione per immergersi nella bellezza della musica, celebrando sia le tradizioni religiose che quelle culturali.

L’evento, organizzato con il sostegno della Comunità Pastorale Sant’Eusebio, rappresenta un momento di aggregazione e condivisione per tutti gli abitanti del territorio. La Chiesa di Sant’Ambrogio, situata in Piazza Giovanni XXIII 1, a Morosolo-Casciago, sarà la cornice ideale per questo concerto dedicato alla tradizione e alla spiritualità.