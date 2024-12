Domenica 15 dicembre arrivano “I Mercatini di Natale di Via Manzoni e Corso Italia” a Gallarate

Domenica 15 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 18.30 via Manzoni e Corso Italia si trasformeranno in un caratteristico borgo natalizio, offrendo un momento di magia in attesa del Natale a tutta la comunità

Il NAGA in collaborazione con Ascom Gallarate, Distretto Urbano del Commercio, Fiera Artigiani di Malpensa Meetings, e con il patrocinio del Comune di Gallarate, propone “I Mercatini di Natale di Via Manzoni e Corso Italia”.

Questo evento rappresenta una bellissima occasione per scoprire ed acquistare creazioni uniche artigianali, tutte realizzate dagli hobbisti locali, che metteranno in mostra la loro passione e maestria artigianale, declinata sui temi del Natale. E per scoprire tutte le attività commerciali del centro storico gallaratese.

Via Manzoni e Corso Italia, due delle vie più storiche e suggestive della città, saranno la cornice perfetta per questa giornata all’insegna della creatività e della tradizione.

Il Mercatino, composto da circa 40 espositori, offrirà una vasta gamma di prodotti fatti a mano: dai presepi alle candele, dai gioielli personalizzati agli oggetti decorativi, dai capi d’abbigliamento unici alle piccole opere d’arte; ogni bancarella racconterà una storia di passione e dedizione.

Un’occasione per vivere e valorizzare il centro storico, che si animerà di voci, colori e divertimento, creando un ambiente accogliente perfetto per una passeggiata domenicale pre-natalizia.