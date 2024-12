“Elevazione Spirituale” a Casciago con il coro del Liceo Musicale A. Manzoni

Giovedì 12 dicembre, alle ore 20:45, la Chiesa di Sant’Agostino e Santa Monica di Casciago (VA) ospiterà un evento speciale dedicato alla musica e alla spiritualità: “Elevazione Spirituale”. La serata sarà animata dal Coro del Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese, che offrirà un’esibizione unica nel suo genere, arricchendo l’atmosfera natalizia con la magia del canto corale.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e gode del patrocinio del Comune di Casciago. Questo appuntamento rappresenta un momento di raccoglimento e condivisione, in cui la musica diventa veicolo di unione e riflessione.

L’evento è aperto al pubblico e si inserisce perfettamente nel contesto delle festività natalizie, regalando un’occasione per riscoprire la bellezza della musica dal vivo in una cornice suggestiva e ricca di significato.

Non mancate a questa serata di “Elevazione Spirituale”, un’occasione per lasciarsi trasportare dalle note e dall’armonia del coro in un’esperienza che promette emozioni e raccoglimento.