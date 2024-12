Festa di Natale a Sciarè: scuola dell’infanzia Borgomanero e Coro Divertimento Vocale insieme per i bambini del Sud Sudan

Il Coro Divertimento Vocale, i bambini e i genitori della Scuola dell’infanzia “Giuseppina Borgomanero” si esibiranno in un concerto natalizio domenica 15 dicembre, alle ore 15.30, nella chiesa S. Paolo Apostolo di Sciarè a Gallarate.

L’evento, che celebra attraverso la musica non solo il Natale di Gesù, ma più in generale la nascita di ciascun bambino, ha come obiettivo la raccolta di offerte a sostegno della ricostruzione di una scuola materna in Sud Sudan (iniziativa promossa dalla Caritas parrocchiale).

L’ingresso è libero.

A seguire un momento conviviale di scambio di auguri.

Coro Divertimento Vocale

Il Coro Divertimento Vocale, con le sue 150 voci e una band pop rock, è uno dei cori più numerosi d’Italia. Fondato nel 1996 a Gallarate da 20 giovani, sotto la guida del Maestro Carlo Morandi, ha realizzato oltre 300 concerti e si è sempre distinto per il suo impegno solidale. Nel 2019 ha raggiunto la finale di Italia’s Got Talent.

Data: 15 dicembre 2024, 15:30

Luogo: Chiesa di S. Paolo Apostolo in Sciarè, Gallarate (VA)

Organizzazione: Scuola dell’infanzia “Giuseppina Borgomanero”