Gioie di Natale: a Tradate musica medievale e rinascimentale per il Tempo dell’Attesa

L’Associazione San Bernardo ODV è lieta di annunciare un evento speciale dedicato alla magia del Natale, che si terrà il prossimo sabato 7 dicembre 2024, alle ore 21, presso la Chiesa di Santo Stefano a Tradate. Il concerto, dal titolo “Gioie di Natale”, intende accompagnare il pubblico nel mistero e nella bellezza del periodo natalizio, esplorando temi come l’Annunciazione, il Tempo dell’Attesa, la Natività e la Ricerca dei Magi attraverso la musica medievale e rinascimentale.

Ad esibirsi sarà l’ensemble AtmoSfera, un gruppo che da anni si distingue per la sua capacità di ricreare atmosfere incantevoli con la musica antica. Il concerto sarà un viaggio musicale che intreccia la sacralità e la profondità della tradizione natalizia con l’armonia di composizioni storiche, trasportando i presenti in un’altra epoca, quella che ha visto nascere le prime celebrazioni natalizie come le conosciamo oggi.

Questo evento, che si svolgerà in un’atmosfera unica all’interno della Chiesa di Santo Stefano, sarà anche un momento di ricordo per Maurizio Mingardi, figura fondamentale per il progetto AtmoSfera, che ha contribuito a renderlo una realtà musicale di grande valore. In suo onore, il concerto sarà un omaggio alla sua passione e dedizione alla musica e alla cultura.

Un’occasione imperdibile per vivere il Natale in modo diverso, attraverso le note di epoche lontane che ci parlano ancora oggi di attesa, speranza e spiritualità.