Il Centro giovanile di Corgeno apre alle famiglie e festeggia il Natale con TerzoSabato

Sabato 21 dicembre al Cag Mercatini, attività per i bambini, musica live dei Seven seas e aperitivo per aspettare insieme il Natale e raccogliere fondi

Il 21 dicembre 2024 a Corgeno – frazione di Vergiate sulle sponde del Lago di Comabbio – si terrà la versione natalizia del TerzoSabato, ovvero l’appuntamento culturale mensile organizzato dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone.

Il programma è intenso e adatto a tutta la famiglia.

– dalle ore 16 aprirà il mercatino di Natale, anche quest’anno popolato da artisti e artigiani locali, con cioccolata calda e vin brûlé

– alle 17:30 sarà il momento delle letture animate per bambini e bambine, a cura di Betty Colombo

– dalle ore 19 sarà possibile consumare un aperitivo a buffet, appena prima dell’inizio dei concerti. Ad aprire le danze ci penseranno i Jamisa, giovane duo acustico tutto da scoprire.

– dalle 20:30 sarà il momento dei Seven Seas e del loro hot gipsy jazz che spazia dalle atmosfere frizzanti di New Orleans a quelle sognanti di Parigi, fino alla magia delle spiagge caraibiche

Una bella occasione per stare insieme e aspettare il Natale, contribuendo però anche a una buona causa: parte del ricavato della giornata, infatti, andrà a sostenere “Una Straordinaria Manutenzione”, la campagna di raccolta fondi che permetterà la realizzazione di alcuni importanti interventi di miglioramento e di manutenzione necessari per il Centro di Aggregazione Giovanile di Corgeno – anche noto come CAG – che ospita il TerzoSabato e moltissime altri servizi e attività per tutta la comunità.

Cos’è il CAG e cosa fa?

Gestito da oltre vent’anni dalla Cooperativa Sociale L’Aquilone, il CAG è uno spazio di incontro quotidiano per bambini e bambine, pre-adolescenti e adolescenti, centro estivo, luogo dedicato a consulenze e supporti mirati per le famiglie, spazio protetto per chi ne ha la necessità.

Il CAG ospita anche la Sede di Associazione S.M.Art e di NeverWas Radio. Nella sede del centro vengono poi proposte occasioni formative e laboratori esperienziali, è dotato di una piccola cucina per le attività laboratoriali, di un grande giardino e di un piccolo orto.

Tutte le attività ed i servizi proposti sono gratuiti o a prezzi calmierati, grazie alla preziosa collaborazione e al sostegno di enti pubblici e privati. Al fine di poter garantire sempre servizi altamente qualificati, ma a un costo accessibile per tutte le famiglie.

Quali interventi verranno finanziati dalla campagna raccolta fondi?

Verrà insonorizzata la stanza dedicata alle consulenze psicologiche e pedagogiche, per permettere alla Cooperativa di farne anche in concomitanza con le altre attività (ed essere d’aiuto ad ancora più persone).

Verrà anche realizzata una stanza apposta per gli adolescenti e le adolescenti che frequentano questo luogo, uno spazio separato e dedicato a loro e alla delicata fase della vita che stanno attraversando.

Infine verrà data nuova vita ai portoncini e alle persiane in legno.

Per sapere di più su “Una straordinaria manutenzione” e per donare anche comodamente da casa, clicca qui.

Appuntamento il 21 dicembre 2024 dalle 16 in poi presso il CAG di Corgeno in via Leopardi 28, a Vergiate.

Tutte le attività sono gratuite eccetto l’aperitivo per il quale è richiesto un contributo di 10€ per gli adulti e 5€ per i bambini.