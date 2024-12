Il Coro Gospel Joyful Singers in concerto al Teatro Nuovo di Gallarate

Per Natale il teatro di Madonna in Campagna propone uno spettacolo musicale con un’apprezzata formazione musicale con venticinque anni di storia

Il Teatro Nuovo di Madonna in Campagna (in via Leopardi) propone sabato 14 dicembre, alle 21, lo spettacolo natalizio con il Coro Gospel Joyful Singers.

Lo spettacolo

“Anche quest’anno per Natale vorremmo regalare al nostro pubblico quell’aria magica che in questo periodo natalizio si respira. Lo faremo con il coro gospel Joyful Singers di Vanzaghello che sarà in grado di allietare il pubblico e di coinvolgerlo trasmettendogli l’energia del Gospel. Tutto questo con brani di origine spiritual rivisti in chiave moderna, di gospel contemporaneo e di brani natalizi. Il coro, composto circa da una trentina di coristi, sarà accompagnato da quattro formidabili musicisti alle tastiere, chitarra, basso e batteria”.

Il coro gospel Joyful Singers

Nasce 25 anni fa a Vanzaghello ed è in continua evoluzione. Il loro repertorio include brani molto diversi tra loro, si spazia dalla musica gospel tradizionale, ai “Negros Spirituals”, ad alcuni pezzi contemporanei di musica pop e rock selezionati per il chiaro messaggio di matrice religiosa e spirituale percepibile nei testi. Il coro ha adottato l’abito tipico che le comunità battiste usano per animare le loro funzioni religiose: una tunica che, nascondendo le caratteristiche corporee individuali ed uniformando il gruppo, permette di esaltare la voce, il ritmo e il sentimento.

Con il canto vogliono esprimere sensazioni ed emozioni; diffondere la conoscenza di questo genere musicale fondendo la tradizione corale della musica sacra europea con i moduli espressivi tipici degli afroamericani.

Per i Joyful Singers, la musica, le voci, gli abiti e le luci sono strumenti per il raggiungimento di un unico grande obiettivo: trasmettere l’emozione di “fare gospel”, sentito come canto.

I biglietti

. IN BIGLIETTERIA Via Leopardi, 4

BIGLIETTO INTERO : 13€

BIGLIETTO GIOVANI (fino a 21 anni): 10€

BIGLIETTO FAMIGLIA (mamma – papà – giovane): 30€

· ON LINE (1€ di commissione in aggiunta)

BIGLIETTO INTERO : 14€

BIGLIETTO GIOVANI (fino a 21 anni): 11€

Vendita biglietti online utilizzando la piattaforma WebTic a questo link scegliendo i posti preferiti comodamente da casa, evitando code ed attese pagando con carta di credito fino a un’ora prima dall’inizio dello spettacolo.