La camminata dei Babbi Natale è pronta a colorare Castellanza di rosso

Proseguono domenica 8 dicembre gli eventi di “Accendi il Natale” proposto dall’Amministrazione comunale di Castellanza, in collaborazione con operatori del settore e con le realtà culturali e associative del territorio.

Il Gruppo Giovani Castellanzesi organizza per domenica 8 dicembre la “Camminata dei Babbi Natale” con partenza dai parcheggi fronte Comune.

“Nel calendario delle proposte che animano il periodo natalizio in città – dichiara l’Assessore alla Cultura e istruzione della Città di Castellanza, Davide Tarlazzi – costituisce una novità quanto verrà realizzato il prossimo 8 dicembre dal Gruppo Giovani Castellanzesi. In particolare sarà bello vedere le vie della città attraversate da una “fiumana” di berretti rossi. Una giornata di allegria e di divertimento per la quale ringraziamo i promotori”.

La giornata prevede:

Dalle 9,30 Villaggio di Natale in viale Rimembranze e via Arrigoni con gonfiabili, giochi per bambini e area food

Dalle ore 10,30 partenza della Motivational Walk a cura di MOT (costo € 15,00).

Dalle ore 14,00 danze popolari a cura Nuova Fardanza

Alle ore 15,30 la partenza della “Camminata dei Babbi Natale”.

Si consiglia di vestirsi di rosso o da Babbo Natale. Costo: intero € 10,00 dagli 11 anni in su; ridotto € 7,00 dai 4 ai 10 anni. Gratis bimbi 0-3 anni. Dal mattino (ore 9.30) è aperto il punto informazioni/iscrizioni per le camminate e consegna kit

A seguire intrattenimento musicale e baby dance.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un cappellino da Babbo Natale. E’ possibile iscriversi fino alla mattina dell’8 Dicembre presso lo stand del Gruppo Giovani Castellanzesi.

Durante l’orario di pranzo possibilità di prendere un aperitivo e stuzzicare nei vari stand.