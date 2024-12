La magia del Presepe Vivente all’Antico Portico di Mezzana

I volontari del Giugno Mezzanese organizzano per domenica 22 dicembre il Presepe Vivente. Venite ad immergervi nell’atmosfera natalizia tra i personaggi che faranno da coreografia alla capanna dove la Sacra Famiglia restituisce il vero significato del Natale. Dalla 12.30 alle 14, grazie alla presenza di uno spazio coperto e riscaldato, sarà possibile pranzare con piatti tipici: polenta e bruscitt, polenta e gorgonzola, lasagne al ragù e verdi; ovviamente non mancheranno panettone, pandoro e vin brulè.

E’ necessaria la prenotazione per il pranzo.

Nel pomeriggio ci sarà un momento di preghiera al Santuario Madonna della Ghianda e, ritornati al presepe, il coretto dei bambini dell’oratorio ci allieterà con i tradizionali canti natalizi. Infine merenda offerta per tutti.

Potrete visitare la Dolce Bottega dove con l’acquisto di dolci e piccoli oggetti, potrete contribuire alla formazione di pacchi dono contenenti beni di prima necessità – latte, omogenizzati e pannolini – per famiglie segnalate dalla Caritas locale, con bambini piccoli.

Sulla pagina facebook “Giugno Mezzanese” troverete tutte le indicazioni.