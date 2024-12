La Pro Loco di Cassano Magnago presenta il suo primo mercatino natalizio all’area Sant’Anna

Domenica 15 dicembre la Pro Loco di Cassano Magnago celebrerà le festività natalizie allestendo il suo 1° mercatino Natalizio, Patrocinato dal Comune, presso l’area feste di Sant’Anna.

All’interno dello spazio saranno installati gli addobbi, realizzati artigianalmente dalle Volontarie, accompagnati da centinaia di luci variopinte che creeranno l’atmosfera di festa dove le famiglie con bambini potranno trovare intrattenimenti comunitari, 15 stand con raffinati prodotti realizzati direttamente dagli hobbisti e punti di degustazione ed ospitalità con Frittelle, Panettone, Zucchero Filato e Food Truck.

Per tutta la giornata verranno realizzate attività ludico ricreative per i più piccoli, che saranno i veri protagonisti del clima gioioso che la festività propaga nei nostri cuori infatti tutti i bambini potranno consegnare le loro letterine direttamente nelle mani di Babbo Natale.

Si comincerà con l’apertura delle casette di Babbo Natale e del sornione Grinch in trepidante attesa di scattare foto, ridere e giocare con i visitatori.

Si passerà poi alle letture di storie magiche ed incantate che trascineranno i presenti nel mondo fatato della fantasia, si potranno scrivere direttamente in loco le letterine natalizie da imbucare e gustare le leccornie calde come cioccolata e zucchero filato.

Mentre gli adulti troveranno gli stand per dei regali originali, potranno partecipare alla sessione di Zumba appositamente organizzata a tema natalizio da Jstudy Dance Institution e verso le 17.30 unirsi ai Volontari per il brindisi con l’Amministrazione Comunale.

Il programma del mercatino natalizio a Cassano Magnago

Mattina

– Dalle 10.30 alle 11.30 Apertura casette Babbo Natale e Grinch

– Alle 11.30 Caccia al Babbo Natale: Una divertente avventura per i bambini alla ricerca dell’anziano Gentile nascosto dal dispettoso Grinch.

Pomeriggio

– Alle 14.30 Caccia al Babbo Natale

– Dalle 15.00 alle 17.00 Apertura casette Babbo Natale e Grinch

– Dalle 15.00 alle 16.00 Letture per Bambini: Storie magiche e incantate per i più piccoli, per sognare e divertirsi insieme.

– Dalle 16.00 alle 17.30 Zumba Natalizio: sessione in versione natalizia, per mantenersi in forma e divertirsi al ritmo delle festività! A cura di JStudy Dance Institution

– Ore 17.30 Brindisi Natalizio con la presenza dell’Amministrazione Comunale.

Per tutta la giornata sarà attivo il corner della “Posta di Babbo Natale” dove i bambini potranno scrivere e inviare le loro letterine direttamente al Polo Nord.

Il gruppo della Pro Loco ha dichiarato: «Invitiamo tutti i Cittadini cassanesi e delle città limitrofe con le loro famiglie a partecipare insieme a noi a questo momento speciale per condividere lo spirito natalizio con tutta la Comunità! Ci siamo impegnati per realizzare moltissime attività dedicate al divertimento dei Bambini, affiancandole a delle proposte per i più grandi che li accompagneranno in questa avventura indimenticabile!»

«Vi aspetteremo con gioia e al sopraggiungere della sera effettueremo il brindisi che simboleggerà l’unione di tutta la Nostra Comunità (Cittadini, Realtà del terzo settore, Attività ecc) nell’augurare le migliori festività a tutti i residenti e ospiti che parteciperanno all’evento. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per il patrocinio, gli uffici e il personale dell’Ente, gli hobbisti e tutti coloro che ci aiuteranno durante la giornata. Vogliamo porgere i nostri più sentiti auguri di buone feste ai lettori e ai partecipanti in presenza di domenica, ci auguriamo che questo periodo porti serenità. Noi saremo al vostro fianco anche nel 2025 con nuove proposte ed attività culturali e ludico ricreative».