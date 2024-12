L’Antico Mercato Bosino in edizione natalizia colora il centro di Varese

Appuntamento giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 dicembre con la speciale edizione natalizia in via Marconi

Occasione natalizia per visitare le bancarelle del tradizionale Antico Mercato Bosino di Varese, il mercatino di antiquariato e collezionismo del centro storico della città. Appuntamento giovedì 12, venerdì 13 e sabato 14 dicembre con la speciale edizione natalizia in via Marconi.

Questo appuntamento moltiplica le possibilità di trovare oggetti da collezione, idee per regali originali e occasioni per tutti i gusti. Le vie del centro, addobbate per il Natale, faranno da splendida cornice alle bancarelle. Il mercato sarà aperto dalle ore 8.00 alle 18.00.