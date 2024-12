Lidia Laudani presenta “Un’altra vita” al Museo Fisogni di Tradate

Sabato 7 dicembre, alle ore 17:00, Lidia Laudani presenterà ai lettori il suo ultimo romanzo, “Un’altra vita”, presso il Museo Fisogni di Tradate.

La sala principale della Villa Castiglioni che ospita il Museo, addobbata per il periodo natalizio, farà da cornice ad un pomeriggio di riflessione, con un libro che affronta tematiche attuali e importanti, come le relazioni tossiche e la violenza di genere.

Il romanzo, pubblicato nel 2022, ha generato un forte interesse ed un’ampia partecipazione in tutti i precedenti appuntamenti in cui è stato protagonista.

Un’occasione per scoprire (o riscoprire) “Un’altra vita” in compagnia dell’autrice, in prospettiva dell’attesissimo seguito che è nei prossimi programmi di Laudani. Un romanzo che scuote le coscienze con delicatezza, analizzando l’amore in tutte le sue sfaccettature, anche quelle più oscure e inopportune.

L’appuntamento è al Museo Fisogni-Villa Castiglioni (via Bianchi 25/b, Tradate) per sabato 7 dicembre alle ore 17.00, con ingresso gratuito.

Al termine della presentazione, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di effettuare una visita guidata al Museo Fisogni della stazione di servizio, la collezione da Guinness dei Primati che ospita la più grande raccolta al mondo di distributori di benzina vintage e oggetti legati alle automobili (offerta 10€/persona).

Informazioni qui