Pinocchio il musical, per sognare al teatro di Varano Borghi

Lo spettacolo diretto da Sara Bondioni e messo in scena dalla compagnia Divertirsi x Divertire è in programma per domenica 15 dicembre

Appuntamento con la fantasia a Varano Borghi. Domenica 15 dicembre alle 15:30 al teatro comunale va in scena Pinocchio il musical. Lo spettacolo diretto da Sara Bondioni e messo in scena dalla compagnia Divertirsi x Divertire accompagna grandi e piccoli nel mondo magico di una delle fiabe più amate. L’ingresso è a offerta libera.

Pinocchio il musical è una rivisitazione dello spettacolo ideato dalla Compagnia della Rancia, scritto e diretto originariamente da Saverio Marconi. La trama ripercorre tutta la storia del burattino che vuole diventare un bimbo vero: dalla sua nascita sorprendente nel laboratorio di Geppetto fino al finale toccante attraverso un viaggio ricco di avventure e colpi di scena. Una storia emozionante che invita a riflettere su temi sempre attuali come la diversità, la famiglia e la crescita.

La compagnia Divertirsi x Divertire

La compagnia Divertirsi x Divertire è nata da un gruppo di amici appassionati di teatro che nel 2005 decise senza molte pretese di cominciare a lavorare per portare in scena uno spettacolo. Dopo un anno intenso di prove, ecco la compagnia esordire con il suo primo musical Aggiungi un posto a tavola il 23 settembre del 2006. Da quel momento in poi, il gruppo non si è più fermato e ha continuato a mettersi alla prova, portando sul palco anche nuovi spettacoli come Aladdin e Grease.