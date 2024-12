San Michele, il quartiere di Busto Arsizio in festa per l’Immacolata con la tradizionale Madonna in Prato

Domenica 8 dicembre, la Parrocchia di San Michele, insieme all’Associazione Piccole Mani e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, darà vita all’attesa festa della Madonna in Prato (foto Paolo Tacchi). Un evento che, ogni anno, trasforma San Michele in un cuore pulsante di solidarietà e tradizione. In questa edizione, la festa promette di essere ancora più ricca e coinvolgente grazie alla partecipazione del Consorzio degli Ambulanti del Forte dei Marmi®.

Una giornata di festa e shopping natalizio

Piazza Manzoni e via Quintino Sella saranno animate per tutta la giornata dai banchi degli ambulanti, dove i visitatori potranno scoprire prodotti artigianali, tipicità locali e idee regalo per il Natale. Non solo mercatini: in piazza San Michele, si potrà visitare un mercatino natalizio con articoli a tema, tra cui articoli artigianali realizzati dagli hobbisti locali e golosi banchi alimentari. Una speciale attenzione sarà riservata alla solidarietà con i gazebo della Parrocchia di San Michele, che metteranno in vendita prodotti tipici come i Cuppetti (deliziosi cialdoni di mandorle) e i tradizionali Muusi, dolci della tradizione natalizia preparati con ingredienti semplici e genuini. Il ricavato delle vendite sarà destinato alle iniziative caritative di Avvento.

Solidarietà e impegno per la comunità

Un’importante novità di quest’anno è la presenza dell’Associazione Angeli in Moto, che, per il secondo anno consecutivo, sarà in prima linea nella distribuzione a domicilio di farmaci e beni di prima necessità, portando aiuto a chi ne ha più bisogno. Un gesto simbolico di vicinanza e sostegno per le persone in difficoltà, che testimonia l’impegno della comunità locale nel rispondere alle necessità di chi è in difficoltà.

Momenti di magia per grandi e piccini

Il pomeriggio della festa si concluderà con due appuntamenti imperdibili: alle 15:30, il tradizionale lancio dei palloncini colorati sul sagrato della chiesetta di Madonna in Prato, un momento emozionante per i bambini e le famiglie, seguito dalla benedizione delle statuette di Gesù Bambino. Alle 16:30, l’arrivo di Babbo Natale porterà sorrisi e sorprese per tutti i bambini, arricchendo l’atmosfera festosa.

Un Natale speciale nella Chiesa Parrocchiale

La festa proseguirà all’interno della chiesa parrocchiale, dove sarà possibile ammirare il presepe storico, allestito nella navata centrale, che rimarrà visitabile fino all’Epifania. A partire dal giorno di Natale, il presepe sarà illuminato con giochi di luci e accompagnato da musica, per un’esperienza suggestiva che incanterà tutti i visitatori.

Un’occasione imperdibile per vivere insieme la magia del Natale, nel segno della tradizione e della solidarietà. Vi aspettiamo numerosi per celebrare questa festa speciale!

Quando: Domenica 8 dicembre 2024

Dove: Piazza San Michele, San Michele (MI)

Orario: Dalle 10:00 fino al tardo pomeriggio