Un Natale di sapori al Gallione di Bodio Lomnago: scopri il menù speciale del 25 dicembre

Il Natale è il momento perfetto per regalarsi un’esperienza speciale, e il Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago sa come trasformare un pranzo in una festa indimenticabile. Il locale propone un menù di Natale pensato per coccolare gli ospiti con piatti raffinati e sapori autentici.

Ad accogliervi, un’atmosfera calda e curata nei minimi dettagli, che vi farà sentire subito coccolati. La cucina del Gallione, sempre attenta alla qualità e alla stagionalità degli ingredienti, ha creato un percorso culinario che esalta i sapori delle feste.

Il menù si apre con antipasti sorprendenti: cremoso di topinambur con nocciole e robiola ai tre latti, seguito da una battuta di ricciola impreziosita da arancia rossa, finocchi e mosto d’uva. Si prosegue con primi piatti che scaldano il cuore: un risotto con zucca, fonduta di bitto, amaretti e riduzione al marsala e i classici cappelletti di carne magra in brodo di cappone, arricchiti da carciofi e olio al rosmarino.

Il piatto forte è una sella di capriolo laccata, accompagnata da un purè di marroni, mini barbabietole e radicchi amari, un trionfo di sapori che celebra la ricchezza della stagione. E per concludere in dolcezza, il dessert “Il Canto di Natale” e il panettone artigianale della Pasticceria Colombo di Barasso, servito con creme allo zabaione, mascarpone e chantilly al cacao, renderanno la vostra cena davvero memorabile.

Il menù, al prezzo di 80€ a persona, include anche un benvenuto dalla cucina, acqua, caffè e coperto.

Prenota subito il tuo Natale al Ristorante Al Gallione telefonando al numero 0332948196 oppure inviando una mail all’indirizzo contatti@ristorantealgallione.it.

CONTATTI

Ristorante Al Gallione

Via Scerèe 13, Bodio Lomnago

Tel. 0332948196

Mail: contatti@ristorantealgallione.it

Ampio parcheggio privato disponibile

Sito internet | Facebook | Instagram