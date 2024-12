Un viaggio culinario per accogliere il nuovo anno: il Gallione ti regala un Capodanno speciale

Il Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago, in via Scerèe 13, vi invita a salutare il 2024 con una serata una serata all’insegna della convivialità

Il Ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago vi invita a salutare il 2024 con una serata indimenticabile a base di prelibatezze culinarie e musica live a cura del duo Nevertoolate.

La proposta per il Cenone di Capodanno 2024 è un viaggio tra tradizione e creatività, con piatti studiati per valorizzare materie prime di qualità. Ogni portata è stata ideata con cura per offrire un’esperienza gastronomica che unisce gusto e raffinatezza.

Prenota subito il tuo Capodanno al Ristorante Al Gallione telefonando al numero 0332948196 oppure inviando una mail all’indirizzo contatti@ristorantealgallione.it.

CONTATTI

Ristorante Al Gallione

Via Scerèe 13, Bodio Lomnago

Tel. 0332948196

Mail: contatti@ristorantealgallione.it

Ampio parcheggio privato disponibile

