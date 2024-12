Viaggio di Natale in Provvidenza: un evento da non perdere

La giornata è stata pensata come un vero e proprio percorso a tappe in cui incontreremo diversi momenti di svago, ristoro e riflessione dedicati a grandi e piccini

Sabato 14 dicembre, a partire dalle 15:30, l’Istituto La Provvidenza ospiterà una festa di Natale aperta a tutti. Natale è un’occasione molto sentita dalle famiglie e così anche per i nostri anziani per i quali l’atmosfera delle feste è tradizionalmente un momento di maggiore sensibilità e ricordo.

Anche quest’anno, La Provvidenza ha voluto celebrare questo periodo con addobbi e luci che possano far vivere la magia della stagione ai nostri Residenti e Utenti e alle loro famiglie. I preparativi raggiungeranno il proprio culmine sabato 14 di pomeriggio quando avrà luogo una festa molto speciale dedicata al Natale di tutti: il Viaggio di Natale – percorso artistico e musicale. L’invito è per i nostri Ospiti e i loro famigliari, naturalmente, ma anche per la cittadinanza a unirsi a noi in questo momento di gioia e convivialità.

La giornata è stata pensata come un vero e proprio percorso a tappe in cui si incontreranno diversi momenti di svago, ristoro e riflessione dedicati a grandi e piccini.

Rappresentazioni teatrali

Musica a tema per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Angoli gastronomici con specialità natalizie da gustare insieme.

Uno spazio dedicato ai bambini, dove potranno scrivere la loro letterina a Babbo Natale e consegnarla.

Il Viaggio di Natale vuole essere un momento di condivisione che unisce un’intera comunità, a tale scopo ha ottenuto il Patrocinio gratuito del Comune di Busto Arsizio.

All’evento saranno presenti, infatti, il Sindaco Antonelli affiancato dagli Assessori, il Presidente del Consiglio Comunale Rogora insieme ai Consiglieri.

“A nome dell’Istituto La Provvidenza, invito la cittadinanza a unirsi al nostro Viaggio di Natale per condividere la gioia di queste feste. Sarà l’occasione perfetta per trascorrere momenti speciali e costruire bei ricordi. Non mancate! Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme questo magico periodo dell’anno.” Dichiara il Presidente, Cav. Romeo Mazzucchelli, Presidente.