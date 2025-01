A Castellanza arriva “A teatro per la pace”

Quattro compagnie teatrali del territorio sul palco del teatro di via Dante per dare vita ad uno spettacolo a più voci sul tema della pace

La pace si costruisce facendola diventare una abitudine che permea ogni azione, ogni giorno nella vita di ciascuno. Ed il teatro, che raffigura uno spazio che ci aiuta a migliorare le relazioni sociali e l’empatia facendoci calare nei panni dell’altro che vediamo rappresentato sul palco, è una ottima occasione per ribadire e porre ulteriormente l’attenzione su questo tema.

A questo fine, “In cammino per la pace”, il tavolo che raggruppa più di 30 associazioni del territorio allo scopo di avviare un percorso di educazione alla pace, ha invitato alcuni gruppi teatrali del territorio ad offrire la loro arte per sensibilizzare tutti riguardo al tema.

L’invito è stato prontamente raccolto da quattro compagnie teatrali e gruppi musicali locali: Entrata di sicurezza, Teatro della Corte, Trio Ridi per caso e Parsec che, sabato 11 gennaio 2025, alle ore 21, presso il Teatro di via Dante di Castellanza, daranno vita ad uno spettacolo “A Teatro per la Pace” a più voci che avrà come filo conduttore la pace.

Ci sarà spazio per la riproposizione di cavalli battaglia dei quattro gruppi, spesso protagonisti di spettacoli molto partecipati nei teatri della zona, ma anche di nuovi pezzi che metteranno al centro della scena questo argomento.

L’Amministrazione Comunale di Castellanza ha concesso il patrocinio alla manifestazione, condividendo le finalità della serata e manifestando la volontà a sostenere iniziative che partano dalla quotidianità e prevedano il coinvolgimento e l’impegno di tutti nel promuovere, in città e nel territorio, percorsi concreti di pace.

L’ingresso sarà gratuito.