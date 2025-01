Al Te con l’autore la battaglia del San Martino: Chiara Zangarini presenta “Varese 1943” a Castiglione Olona

Riprende dopo la pausa natalizia l’attività dell’associazione Borgo antico di Castiglione Olona e riparte, per l’11esimo anno consecutivo, il ciclo di incontro letterari “Il te con l’autore“. L’iniziativa, come sempre in occasione del Giorno della memoria, propone nel fine settimana una riflessione sul tema della resistenza e dell’Olocausto.”

L’appuntamento è per domenica 26 gennaio alle 16 al Caffè Lucioni di Castiglione Olona. Ospiti, Chiara Zangarini che ha curato il libro “Varese 1943” edito da Macchione, e la violinista Elena Ricchi, che proporrà alcune musiche a tema (nella foto Chiara Zangarini e Pietro Macchione).

«Si tratta del diario della guardia di frontiera tedesca che ha operato lungo le linee dei laghi e del confine italo-svizzero – spiega il presidente dell’associazione Ugo Marelli – La particolarità consiste nel fatto che in queste pagine si fa riferimento allo scontro del San Martino. Una battaglia che vede di fronte tedeschi e repubblichini contro una formazione di partigiani guidati dal colonnello Carlo Croce a cui si avvicinano non solo partigiani già schierati in altri reparti, ma anche militari italiani allo sbando dopo l’8 settembre. Lo scontro avviene tra le impervie coste del san Martino e di esso abbiamo la documentazione di entrambe le parti in campo. Grazie al lavoro di Chiara Zangarini, è interessante vedere come la battaglia sia descritta dalle due parti in campo con l’evidente mediazione dei rispettivi punti di vista: non fu certo una vittoria da parte dei partigiani, ma nemmeno quella débâcle che emerge dalle fonti tedesche che lasciarono sul campo numerosi morti e feriti. È interessante anche vedere come la partecipazione dei volontari sia mediata da diversi fattori emotivi, che portarono anche a delle defezioni, così come la partecipazione di numerosi parroci che aiutarono fattivamente il gruppo che faceva capo a Croce. Il testo assume grande importanza anche per il suo apparato fotografico e topografico originale».

Chiara Zangarini, è già stata ospite al Te con l’autore. Insegnante di italiano e storia all’Istituto Superiore Mazzini – Da Vinci di Savona, collabora con Pietro Macchione nelle ricerche di storia locale. La sua ricerca si sviluppa lungo la linea storica, religiosa e artistica. Nel 2010, in cui ricorreva l’anniversario di Gianni Rodari (90 dalla nascita, 30 dalla morte, 40 dell’assegnazione dell’Andersen Award) si è occupata dell’interpretazione e della pubblicazione dei racconti giovanili di Gianni Rodari, insieme a Pietro Macchione e Ambrogio Vaghi. Ha scritto anche testi legati alle leggende del territorio insubrico. Con il libro “Varese 1943” documenta anche le azioni della guardia di frontiera tedesca durante l’occupazione dopo l’8 settembre 1943, tra cui l’arresto e la deportazione di numerosi ebrei.