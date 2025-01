Al Teatro Nuovo di Gallarate in scena “Io l’Erede”: una commedia tra ironia e riflessione

La sala di via Leopardi a Madonna in Campagna ospita la compagnia Il Socco e la Maschera che propone un testo del grande Eduardo

Il prossimo sabato 18 gennaio 2025, alle 21:00, il palco del Teatro Nuovo di Madonna in Campagna ospita “Io l’Erede”, una commedia di Eduardo De Filippo, messa in scena dalla compagnia teatrale Il Socco e la Maschera sotto la regia di Rosa Startari. Lo spettacolo promette di regalare emozioni e spunti di riflessione, portando in scena temi attuali e profondamente umani, attraverso il linguaggio ironico e diretto del grande autore partenopeo.

Lo spettacolo

A Napoli, i Selciano sono una famiglia molto in vista: il defunto Matteo Selciano era non solo un noto avvocato, ma anche un benefattore portato come esempio di generosità. Per spirito caritatevole aveva accolto in casa come “beneficati” l’orfana Bice e Don Prospero Ribera, vissuto in famiglia per 37 anni.

Dopo la sua morte, il figlio Amedeo, con moglie, figlia e sorella, hanno perpetuato la consuetudine della beneficenza, praticandola come una professione.

Ma poco dopo la morte improvvisa di Don Prospero, piomba tra i familiari riuniti in casa l’atteso Ludovico, figlio dello scomparso. L’ospite, che si mostra “informato” di vita, morte e miracoli della famiglia Selciano, viene a reclamare l’eredità del padre con conseguenze impreviste e inimmaginabili sull’equilibrio familiare.

La compagnia

La Compagnia, nata nel 2004, ha accomunato elementi provenienti da varie esperienze di teatro amatoriale e ad oggi conta su un gruppo di attori e tecnici affiatato e preparato. In questi anni sono stati allestiti 25 spettacoli, prevalentemente di genere comico brillante e di derivazione o ispirazione partenopea. Eduardo De Filippo, naturalmente, ha rappresentato e rappresenta tuttora, un punto di riferimento fondamentale. La vocazione del gruppo è però quella di affrontare sempre nuove esperienze, diversificando la gamma dei linguaggi teatrali con cui si esprime. Le loro produzioni hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e conquistato un pubblico affezionato come risposta alla costante ricerca di accuratezza e attenzione ai dettagli in ogni circostanza.

L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per gli appassionati di teatro, ma anche per chi desidera trascorrere una serata all’insegna della cultura e del divertimento. La sensibilità e il talento della compagnia promettono di rendere omaggio al genio di Eduardo De Filippo, regalando al pubblico una storia che saprà far ridere e riflettere.