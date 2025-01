Alla Biblioteca di Ternate per vedere “Woman in gold”

In occasione della commemorazione del Giorno della memoria, la Biblioteca di Ternate organizza domenica 2 febbraio alle 15:30 la proiezione di Woman in gold – la giustizia non ha prezzo: il film ispirato alla storia di Maria Altmann, che per anni ha portato avanti una battaglia legale contro il governo dell’Austria per riavere l’iconico quadro di Gustav Klimt’s che raffigura sua zia Adele Bloch-Bauer, che era stato rubato alla sua famiglia dai nazisti.

Il film racconta il processo dell’Anschluss, l’arrivo dei nazisti a Vienna, le persecuzioni e i saccheggi ai danni della popolazione ebraica.

All’evento partecipa anche Giovanni Bloisi: il “ciclista della memoria”, che a bordo della sua bicicletta ha viaggiato il mondo per mantenere viva la Storia e diffondere messaggi di pace e fratellanza. Per l’occasione, Bloisi introduce la visione con una riflessione sui diritti negati ai bambini durante la guerra.