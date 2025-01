Busto Arsizio in Vinile: la 18ª edizione diventa “extra-large” con musica live e ospiti speciali

L’attesa è finita: domenica 19 gennaio 2025, dalle 10:00 alle 18:00, il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale ospiterà la 18ª edizione di Busto Arsizio in Vinile, l’evento di riferimento per gli amanti della musica su supporto fisico. Organizzata dall’Associazione culturale 33&45 con il supporto del Comune, questa edizione si presenta in una veste extra-large, arricchita da ospiti d’eccezione e due esibizioni live.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 35 espositori, offrirà un’ampia selezione di vinili, CD, cassette, DVD, rarità, libri musicali e gadget, oltre ad angoli dedicati all’ascolto e alla tecnologia hi-fi.

Musica live e presentazioni esclusive

L’ospite speciale di questa edizione sarà Massimo Priviero, cantautore con una carriera di oltre 30 anni e collaborazioni prestigiose. Priviero, noto per la sua poetica tra folk e rock, presenterà dal vivo il suo ultimo lavoro “Diario di vita” con due set acustici, alle ore 11:30 e 16:30.

L’evento sarà impreziosito anche dalla presentazione del libro “Treni in musica – canzoni a tutto vapore” di Aldo Pedron, con un dialogo tra l’autore, il giornalista musicale di lunga data, e Giuseppe Verrini, collezionista di fama con un archivio personale di oltre 97.000 pezzi.

Le dichiarazioni degli organizzatori

«Edizione dopo edizione, la fiera è sempre cresciuta – afferma Angiolino Liguori dell’Associazione 33&45 –. Ogni anno porta sempre più espositori. Non vogliamo essere i numeri uno, ma vogliamo ingrandirci ulteriormente, magari con un maggiore supporto del Comune». Massimo Priviero sottolinea l’importanza del collezionismo musicale: «Sono molto legato all’oggetto musicale fisico. Credo che abbia un valore culturale importante». Soddisfatti anche gli assessori agli Eventi Matteo Sabba e alla Cultura Manuela Maffioli che hanno ribadito quanto la musica sia un importante spinta economica, culturale e sociale per il territorio.

Le prossime date del 2025

L’Associazione 33&45 ha già confermato le prossime date della fiera: domenica 15 giugno e domenica 19 ottobre. L’organizzazione invita il pubblico a seguire gli aggiornamenti tramite i canali social per scoprire il programma dettagliato e le novità.

L’ingresso all’evento sarà gratuito. Per informazioni e contatti:

Email: info@fieradeldisco.com

Social: facebook.com/associazione3345 – Instagram: @associazione_3345

Web: www.fieradeldisco.com